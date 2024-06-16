Володимир Остапчук показав, як 6-річний син просто з Канади зворушливо привітав його з Днем батька

Український ведучий Володимир Остапчук похизувався привітанням від сина з нагоди важливого свята – Дня батька.

Так, діти шоумена нині разом з його ексдружиною Оленою Войченко мешкають у Канаді. Ведучому вдалося владнати всі непорозуміння з колишньою, тож він спокійно спілкується з донькою та сином. Зокрема, у своєму Instagram Остапчук показав, як вони проводять час одне з одним завдяки відеозв'язку.

До слова, 6-річний Еван не втратив нагоди, аби привітати тата з важливим святом – Днем батька, який в Україні святкують 16 червня. Зокрема, хлопчик намалював Володимиру Остапчуку вітальну листівку.

Син Володимира Остапчука привітав його з Днем батька / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Еван ще вчора ввечері (15 червня – прим. ред.) привітав з Днем тата онлайн. Там взагалі написано "To Dad from Evan" ("Татові від Евана" – прим. ред.), але якість зображення погана", - похизувався вітальною листівкою ведучий.

Нагадаємо, нещодавно донька Володимира Остапчука святкувала день народження. Емілії виповнилося 11 років. Шоумен публічно привітав дівчинку зі святом та показав їхні спільні фото.

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