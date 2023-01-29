Володимир Остапчук показав, як підросли його діти та згадав, як літав до них у Канаду

Зірковий батько літав до дітей у серпні 2022 року.

На українського шоумена Володимира Остапчука наринула ностальгія.

Так, ведучий пригадав, як у серпні 2022 року полетів до Канади, аби після досить тривалої розлуки нарешті побачитися зі своїми дітьми від ексдружини Олени Войченко. Нагадаємо, що в колишнього подружжя є 9-річна донька Емілія та син Еван, якому 19 березня виповниться п'ять років.

Минулорічну зустріч з дітьми Остапчук назвав одним з найщасливіших днів за останній рік. У сторіз своєї сторінки в Instagram Володимир поділився знімком, зробленим під час його зустрічі з дітьми у Канаді.

Володимир Остапчук з дітьми у Канаді / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Тоді родина вирушила до озера Онтаріо, де будувала замки з піску і гралася у воді.

Володимир Остапчук з дітьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також Остапчук розповів, де він так добре вивчив англійську мову і порадив, як покращити свої знання у англійській:

"Я вчився по книжках в Умані. Спілкування з носієм мови, дивитись щось в оригіналі з субтитрами, завчати слова, граматика прийде згодом", - порадив Остапчук.

Володимир Остапчук з дітьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, що стосунки Володимира Остапчука з ексдружиною Оленою Войченко були вкрай складні. Після розриву колишнє подружжя привселюдно з'ясовувало стосунки. Олена звинувачувала колишнього у чисельних зрадах, Володимир закидав, що колишня не дає йому бачитись з дітьми.

Та, схоже, ексзакоханим врешті вдалося порозумітися. Ба більше, декілька тижнів тому Володимир Остапчук неочікувано звернувся до Войченко і зізнався, що йому прикро і соромно перед ексдружиною за свою поведінку.

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