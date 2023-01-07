Володимир Остапчук показав, як проводить ранки зі своєю новою 22-річною коханою

Нова обраниця шоумена знає, що шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок.

Український шоумен Володимир Остапчук, після розлучення з другою дружиною Христиною Горняк, воліє не виносити на загал своє особисте життя.

Проте, ведучий активно дає зрозуміти, що наразі його серце не вільне. Дедалі частіше у своєму Instagram Остапчук показує, що йому є, кому готувати сніданки і Володимир не втрачає нагоди, похизуватися ними.

Як раніше з'ясували допитливі юзери, Остапчук перебуває у стосунках з 22-річною журналісткою з Києва Катериною Полтавською. Дівчина, до речі, також часто у сторіз свого фотоблогу публікує фото та відео з квартири Остапчука.

Цього разу і Володимир, і Катерина запостили у сторіз спільний сніданок, який приготувала Полтавська. Дівчина навіть поділилася рецептом. Певно, Полтавська знає, що шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок і дівчина активно його прокладає.

Дівчина Володимира Остапчука показала, що йому готує / Фото: instagram.com/poka.tya

Дівчина Володимира Остапчука показала, що йому готує / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук показав, як його годує кохана / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Окрім того, пара у фтоблогу показала одну й ту саму ялинку, яка стоїть вдома у Остапчука.

Володимир Остапчук показав ялинку, яка стоїть у нього вдома / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Дівчина Володимира Остапчука показала ялинку у нього вдома / Фото: instagram.com/poka.tya

До речі, днями Катерина поспілкувалася зі своїми підписниками у Instagram і зізналася, що роман з Остапчуком – її перші стосунки.

Дівчина Володимира Остапчука поділилася подробицями особистого життя / Фото: instagram.com/poka.tya

Зазначимо, що про роман Володимира Остапчука з молодшою на 16 років журналісткою Катериною Полтавською заговорили у середині грудня 2022 року. Тоді травесті-діва Монро розсекретила, що серце шоумена знов зайняте. Офіційно пара стосунки не підвтерджувала, проте активно ділиться фото і відео зі спільних місць, одне з яких – квартира Остапчука.

До цього Остапчук після майже двох років шлюбу розлучився з нотаріусинею Христиною Горняк. Днями жінка розповіла, як переживає розлучення.

Читайте також: