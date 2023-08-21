Володимир Остапчук показав, як з 23-річною дружиною на городі батьків викопував картоплю

Шоумен разом із молодою обраницею приїхав до Умані.
Український ведучий Володимир Остапчук показав, як з 23-річною дружиною Катериною Полтавською копав картоплю.
Подружжя разом поїхало до Умані до батьків шоумена, аби допомогти поратися на городі. Володимир і Катерина збирали врожай картоплі.
"Їдемо до батьків Вови до Умані копати картоплю. Якщо точніше, то Вова - копати, а я - кожні 15 хвилин нити, що втомилася", - пожартувала Катерина.
До слова, шоумен копав картоплю, тим часом його молода обраниця, яка одягла домашній халат, панаму й рукавиці, збирала врожай до відер.
Не лише картоплю збирало подружжя. У батьків Володимира вродили цього року персики, тож він із дружиною допоміг зібрати стиглі фрукти.
Тим часом мама й тато шоумена зустріли закоханих домашнім обідом. Як зазначив Володимир, страви були просто 10 з 10.
Нагадаємо, нещодавно співачка Світлана Тарабарова показувала зворушливі кадри, як її маленькі діти збирали врожай. 4-річний Іван і 2-річна Марійка зривали стиглі помідори та огірки і клали їх до кошиків.
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