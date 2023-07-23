Володимир Остапчук показав, як з молодою дружиною копав картоплю на городі його батьків

Разом з коханою телеведучий приїхав до рідної Умані.
Український шоумен Володимир Остапчук разом з 23-річною дружиною Катериною Полтавською приїхав в гості до своїх батьків.
Пара провела час в теплому родинному колі та навіть встигла попрацювати на дачі. На своїй сторінці в Instagram Остапчук показав, як разом з молодою дружиною допомагає батькам збирати врожай.
Перш ніж приступити до роботи ведучому довелося змінити свій одяг на більш підходяще для такого заняття вбрання. З штанів та футболки шоумен перевдягнувся у яскраві квітчасті шорти, велику куртку та одягнув на голову панамку.
Аби не заплямити чистий одяг Катерина також одягнула домашній халат та прийнялася рвати моркву. Щоправда, не усі коренеплоди вдалося зібрати з першого разу.
"Катю, що там? Морква виявилася сильнішою?", - пожартував на дружиною Остапчук.
Поки Катерина виривала моркву телеведучий разом з мамою взялися викопувати молодою картоплю, що вже дозріла на грядках. Зібраним врожаєм дружина шоумена похизувалася у своєму профілі.
Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук зізнався, як батьки прийняли Катерину та відреагували на його третій шлюб.
Читайте також:
- Ракетний удар по Одесі: Юлія Саніна, Леся Нікітюк та інші зірки відреагували на цинічний вчинок росіян
- Українська акторка розповіла, чи покарала росіянку, яка в Туреччині штовхнула її 3-річну доньку
- Арсен Мірзоян розчулив фанів відео, як у Києві проводить час з 7-річною донькою
- Камалія з чоловіком та доньками повернулася до України