Володимир Остапчук показав, як з молодою дружиною копав картоплю на городі його батьків

Разом з коханою телеведучий приїхав до рідної Умані.

Український шоумен Володимир Остапчук разом з 23-річною дружиною Катериною Полтавською приїхав в гості до своїх батьків.

Пара провела час в теплому родинному колі та навіть встигла попрацювати на дачі. На своїй сторінці в Instagram Остапчук показав, як разом з молодою дружиною допомагає батькам збирати врожай.

Перш ніж приступити до роботи ведучому довелося змінити свій одяг на більш підходяще для такого заняття вбрання. З штанів та футболки шоумен перевдягнувся у яскраві квітчасті шорти, велику куртку та одягнув на голову панамку.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Аби не заплямити чистий одяг Катерина також одягнула домашній халат та прийнялася рвати моркву. Щоправда, не усі коренеплоди вдалося зібрати з першого разу.

"Катю, що там? Морква виявилася сильнішою?", - пожартував на дружиною Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Поки Катерина виривала моркву телеведучий разом з мамою взялися викопувати молодою картоплю, що вже дозріла на грядках. Зібраним врожаєм дружина шоумена похизувалася у своєму профілі.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук зізнався, як батьки прийняли Катерину та відреагували на його третій шлюб.

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