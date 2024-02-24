Володимир Остапчук показав, як з сином напередодні війни час проводив

Український шоумен Володимир Остапчук пригадав його зустріч з сином Еваном, якому напередодні війни було три роки.

Так, знаменитість з нагоди других роковин повномасштабної війни у своєму фотоблогу розповів, як 23 лютого 2022 року бачився зі своїми дітьми. Зокрема, поділився кадрами, як прийшов до сина в садочок, де він розповідав татові кумедні історії. Володимир додав, що тоді його діти востаннє бачили мирну Україну, хоч нічого і не підозрювали.

"23 лютого 2022 року заїхав до дітей. Вони ще тоді не знали, що будуть і в своїй школі, і в садочку востаннє", - зворушив підписом шоумен.

Володимир Остапчук зустрівся з сином 23 лютого 2022 року / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

До слова, Володимир у серпні 2022 року літав до дітей у Канаду, куди після повномасштабного вторгнення вони переїхали разом з мамою, ексдружиною ведучого Оленою Войченко. За словами Остапчука, це був один з найщасливіших його днів за перший рік війни. Зазначимо, колишнє подружжя виховує 5-річного Евана та 10-річну Емілію.

Володимир Остапчук з донькою / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, нещодавно співачка та акторка Дженніфер Лопес також поділилася рідкісними кадрами з підрослими дітьми-двійнятами. Зіркова мама вже розсекретила, що подарувала Максу та Еммі з нагоди їх 16-річчя.

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