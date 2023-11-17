Володимир Остапчук показав, який вигляд мав до популярності, та приголомшив схожістю з сином

Український ведучий Володимир Остапчук показав прихильникам, який він вигляд мав до того, як став відомим.

В Instagram-stories шоумен поділився архівним знімком. Фото було зроблене 15 років тому, а саме далекого 2008 року. Володимир Остапчук позував перед об'єктивом фотокамери з мікрофоном у руці. Ймовірно, шоумен тоді вів в Умані якийсь захід.

"2008 рік, Умань", - коротко підписав фото Остапчук та залишив смайлик, що сміється.

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Згодом шоумен порівняв своє архівне фото зі знімком 5-річного сина Евана. До слова, хлопчик схожий на свого зіркового тата, як дві краплі води.

Володимир Остапчук із сином / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зазначимо, Володимир Остапчук має двох дітей від колишньої дружини Олени Войченко, з якою вони були у шлюбі від 2007 року до 2020. Шоумен виховує сина Евана та доньку Емілію. Щоправда, через сварки з колишньою дружиною ведучий деякий час не спілкувався з дітьми. Наразі ж експодружжя порозумілося, а Остапчук бачиться з сином та донькою.

До речі, днями молода дружина шоумена Катерина Полтавська неочікувано обговорила його колишніх обраниць та оцінила їхню зовнішність.

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