Володимир Остапчук показався без обручки на тлі чуток про розлучення з другою дружиною

Український ведучий та шоумен Володимир Остапчук днями з'їздив до Харківської області, аби підтримати місцевих мешканців.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістив світлини з цієї поїздки, на яких також зображений з ведучим Андрієм Бєдняковим, репером YARMAK та музикантом Колею Сєргою. "Культурний десант на деокупованих територіях. Листопад 2022", - підписав фотографії Остапчук.

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Підписники сторінки ведучого подякували йому та його колегам за підтримку і за добру справу, яку вони разом роблять: "Неймовірно вдячна вам за підтримку мого рідного селища Старий Салтів та людей, які жили там під час окупації і живуть далі", "Молодці! Дякуємо вам за підтримку українців", " Дякуємо вам за те, що не сидите десь, а їздите та підтримуєте людей. Дуже вам дякуємо! Це велика справа".

Втім, декого з юзерів не лишає у спокої думка про сімейний стан Остапчука. Так, пильні фани ведучго помітили, що він перестав носити обручку, хоча до цього її не знімав. У цьому шанувальники Остапчука побачили ще один доказ того, що він став завидним холостяком.

Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, що від вересня цього року ширяться чутки, що Володимир Остапчук та Христина Горняк, які одружилися 2020-го, розірвали шлюб. Офіційно подружжя нічого не коментувало. Втім, пара припинила постити спільні фото і відео і взагалі не згадує одне одного. Зараз Христина перебуває в Австрії, куди поїхала на зиму, Володимир в Україні продовжує волонтерити.

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