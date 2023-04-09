Володимир Остапчук показався на тлі спільного будинку з ексдружиною Христиною Горняк

Шоумен навідав дім, який будував, щоб жити з колишньою дружиною.

Телеведучий Володимир Остапчук показався на тлі недобудованого будинку під Києвом.

Загалом, шоумен відвідав дім, де він збирався жити з ексдружиною Христиною Горняк. На фото помітно, що зовні будинок вже готовий.

Будинок Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також, схоже, що ведучий встиг поставити огорожу та висадити декоративні дерева.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

До речі, після розлучення Христину та Володимира засипали запитаннями, що вони робитимуть з їхнім спільним будинком. Остапчук утримувався від запитань, а от Горняк запевняла, що вони поки не вирішили.

Нагадаємо, будинок під Києвом Христина та Володимир почали будувати 2021 року. Основну частину витрат взяв на себе саме Остапчук, однак Горняк раніше розповідала, що теж йому допомагала. Наразі пара розлучилася, а ведучий, ймовірно, втретє одружився з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською.

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