Володимир Остапчук поскаржився на погане самопочуття і розповів про незвичні симптоми

Телеведучий не знаю на що захворів.

Український шоумен Володимир Остапчук розповів шанувальникам про несподівані проблеми зі здоров'ям.

У сторіз в Instagram телеведучий розповів, що прокинувся із поганим самопочуттям. Як поділився Остапчук, цілий день йому хочеться спати та відчувається біль у горлі, однак інших симптомів, які б вказували на застуду немає.

"Задача: сплю цілий день, температури немає, стомленість і ломота, болить горло, але нежиті немає. Що в мене?", - звернувся до підписників Володимир.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На світлині, якою також поділився Остапчук, він показав, що лежить під теплою ковдрою. Теплий обід шоумен також приніс до ліжка.

До речі, днями Володимир Остапчук показав, які сніданки для нього готує нова 22-річна обраниця.

Читайте також: