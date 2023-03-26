Володимир Остапчук потролив Руслана Ханумака, який припинив музичну кар'єру після пісні "Дика Дичка"

Телеведучий Володимир Остапчук поділився своєю реакцією на скандал, що розгорівся навколо продюсера Руслана Ханумака та його пісні "Дика Дичка".

Ведучий спершу пропустив галас навколо треку колеги, але все ж висловився у сторіз в Instagram.

"Блін, я з цими роз'їздами все пропустив", - написав Остапчук та зробив репост відео Ханумака з його заявою про завершення кар'єри у музиці.

Після цього Остапчук вирішив зробити пародію на слова Ханумака та теж заявив про те, що "припиняє музичну кар'єру".

"Вітаю, мене знати Остапчук! Хтось мене знає, як телеведучого, а хтось... як телеведучого. Я не хочу йти проти волі народу, тому що той, хто протистоїть українському народу завжди програє. Тому я вирішив зробити цю заяву. Чи думав я ще вчора ввечері, коли хотів почати, що сьогодні доведеться завершити, але я завершую свою музичну кар'єру", - повторив слова Ханумака на свій манер Остапчук.

Нагадаємо, що скандал навколо продюсера розгорівся після того, як він випустив трек "Дика Дичка". Трек автор вирішив присвятити усім жінкам-військовим. У Мережі Ханумака його розкритикували за неповажне ставлення до жінок та шароварщину. Зрештою він вибачився перед українцями та оголосив, що припиняє свою музичну кар'єру.

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