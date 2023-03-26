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Володимир Остапчук потролив Руслана Ханумака, який припинив музичну кар'єру після пісні "Дика Дичка"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
152
Час на прочитання
2 хв
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Володимир Остапчук потролив Руслана Ханумака, який припинив музичну кар'єру після пісні "Дика Дичка"

Шоумен відреагував на скандал з колегою.

Телеведучий Володимир Остапчук поділився своєю реакцією на скандал, що розгорівся навколо продюсера Руслана Ханумака та його пісні "Дика Дичка".

 Ведучий спершу пропустив галас навколо треку колеги, але все ж висловився у сторіз в Instagram. 

"Блін, я з цими роз'їздами все пропустив", - написав Остапчук та зробив репост відео Ханумака з його заявою про завершення кар'єри у музиці.

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Після цього Остапчук вирішив зробити пародію на слова Ханумака та теж заявив про те, що "припиняє музичну кар'єру".

"Вітаю, мене знати Остапчук! Хтось мене знає, як телеведучого, а хтось... як телеведучого. Я не хочу йти проти волі народу, тому що той, хто протистоїть українському народу завжди програє. Тому я вирішив зробити цю заяву. Чи думав я ще вчора ввечері, коли хотів почати, що сьогодні доведеться завершити, але я завершую свою музичну кар'єру", - повторив слова Ханумака на свій манер Остапчук.

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Нагадаємо, що скандал навколо продюсера розгорівся після того, як він випустив трек "Дика Дичка".  Трек автор вирішив присвятити усім жінкам-військовим. У Мережі Ханумака його розкритикували за неповажне ставлення до жінок та шароварщину. Зрештою він вибачився перед українцями та оголосив, що припиняє свою музичну кар'єру.

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Дата публікації
Перегляди
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