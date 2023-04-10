Володимир Остапчук познайомив 22-річну дружину з батьками: "Такий стрес був"

Катя вже поділилася своїми емоціями після знайомства.

Телеведучий Володимир Остапчук поділився, що до нього до Києва з Умані приїжджали батьки.

У своєму Instagram шоумен показував, що вони разом прибирали на кладовищі та навідувалися до недобудованого його будинку під столицею. Також Остапчук познайомив маму й тата зі своєю молодою обраницею, журналісткою Катериною Полтавською.

Володимир Остапчук з батьками / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Як зізналась дівчина, вона нервувала. Катя старалася готувати смачний обід та прибирала в будинку.

"Вчора приїжджали його батьки, тому я прибирала, готувала борщ, не матюкалася", - поділилася блогерка.

Молода дружина Володимира Остапчука ретельно готувалася до знайомства з його батьками / Фото: instagram.com/poka.tya

Дівчина також зізналась, що неабияк нервувала, коли частувала батьків чоловіка своїм борщем.

"То такий стрес був – годувати їх своїм борщем. Я до іспитів готувалася менше", - поділилася Катя.

Молода дружина Володимира Остапчука частувала його батьків фірмовою стравою / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що Володимир Остапчук після розлучення з Христиною Горняк закрутив новий роман. Обраницею шоумена стала 22-річна журналістка Катерина Полтавська. Та вже у середині лютого Володимир ще більше здивував фанів, натякнувши, що втретє одружився. Згодом Катя підтвердила цю новину.

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