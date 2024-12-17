Володимир Остапчук показав, як дітей від колишнього шлюбу знайомив з їхнім новонародженим братиком

Ведучий розповів про їхню реакцію.
Український ведучий Володимир Остапчук показав чуттєвий момент знайомства його старших дітей від попереднього шлюбу з наймолодшим братиком Тимофієм.
Так, син шоумена Еван і донька Емілія проживають за кордоном з їхньою мамою. Тим часом родина Остапчука живе в Україні. Тож через відстань знайомство стало можливим лише завдяки відеозв’язку. Володимир у фотоблогу показав знімок, як разом зі своєю мамою показує крихітного Тимофія через смартфон. Як зізнається знаменитість, його старші діти були дуже раді побачити братика.
"На цьому фото ми з мамою розмовляли з Еваном та Емілією та показували їм братика. Діти раді. Еван дуже щасливий, тому що давно хотів baby brother, як сказала Олена", - зазначив Остапчук.
Також у ведучого юзери поцікавилися про ревнощі. Володимир каже, що його дружина Катерина не ревнує до колишньої родини. А навпаки дуже вдячна за той досвід, який він перейняв під час виховання двох старших дітей.
"Запитав у Каті. Вона каже, що вдячна першій дружині за те, що я вже все вмію. Але Катя також повпливала на те, який я батько. Як мама вона дуже хороша", - зізнався Остапчук.
Нагадаємо, нещодавно колишня дружина ведучого Христина Горняк заявила про суд із ним і шокувала, як його теперішня дружина ображає її.
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