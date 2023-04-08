Володимир Остапчук пригадав, як путініст Філіп Кіркоров подарував йому коштовний подарунок

Телеведучий Володимир Остапчук пригадав, як одного разу отримав коштовний подарунок від російського співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Це трапилося ще до початку повномасштабного вторгнення, а саме після участі Остапчука у шоу "Танці з зірками" 2019 року. Тоді путініст дуже вболівав за пару шоумена та танцюристки Ілони Гвоздьової та навіть сам писав йому повідомлення.

Як розповів Остапчук у програмі "Хто ти?", Кіркоров надсилав повідомлення, щоб пара довше залишалася у шоу та писав, що разом із рідними дивиться усі їхні виступи. А потім навіть писав мамі Остапчука.

Фото: instagram.com/tanci1plus1

"Перше, що я зробив, коли мені написав Кіркоров, я подзвонив мамі. Це її улюблений співак, а для мене це було ніх*ра собі. Потім він надсилав голосові моїй мамі про те, як вона добре виховала свого сина. І у мене день народження у вересні і він мені пише: "Я тут у Туреччині виступаю в готелі з Поляковою і я передам тобі подарунок", - розповів Остапчук.

Далі, як розповів ведучий, йому передали пакунок, в якому і був новий мобільний телефон, останньої моделі.

"Я відкриваю, а там остання модель, IPhone 12, з максимальною пам'яттю, в якомусь нереальному кольорі. І я відчув себе просто ескортницею з Липок. Мені було соромно. Я цей телефон навіть не відкривав, положив просто на поличку", - розповів Остапчук.

Фото: instagram.com/fkirkorov

Зазначимо, що після цього Остапчук та Кіркоров познайомилися особисто на відпочинку влітку 2021 року. Однак усі зв'язки з одіозним артистом шоумен обірвав 24 лютого 2022 року. Тоді Остапчук написав йому у приватні повідомлення та попросив не мовчати про війну, але співак його заблокував.

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