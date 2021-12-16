Володимир Остапчук приголомшив схожістю зі своєю мамою: "Гарні очі"

Зірка поділився сімейною світлиною.

Український шоумен Володимир Остапчук рідко ділиться фото, на яких зображений з родиною.

До слова, ведучий зазвичай у своєму Instagram публікує знімки, на яких позує з дружиною – Христиною Горняк. Однак цього разу Володимир вирішив похизуватися своєю мамою.

Так, зірка опублікував фото, на якому позує перед камерою з рідною йому людиною. На знімку Володимир стоїть у батьківському будинку, а мама тим часом трепетно схилилася на плече свого сина.

Володимир Остапчук з мамою / instagram.com/vova_ostapchuk

До речі, Остапчук неймовірно схожий на свою маму. Це запримітили й підписники ведучого. Вони зазначили, що у них однакові очі та носи. Деякі навіть запримітили, що син Володимира – Еван – схожий на бабусю.

Які гарні та добрі очі!

Еван, виявляється, на бабусю схожий!

Ви дуже схожі на маму!

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