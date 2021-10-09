Володимир Остапчук провів відеоекскурсію своїм будинком

Пара планує переїхати наступного року.

Відомий український шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно розповів, що зводить будинок мрії, провів фоловерам відеоекскурсію.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістив відео, на якому він із дружиною Христиною щасливі гуляють на будівництві. У ролику подружжя досліджує майбутні кімнати та візуалізує свою двоповерхову оселю.

"Наш будиночок! Ми потихеньку збираємо кращу команду дизайнерів і майстрів, з якими разом побудуємо Ostapchuk's sweet home. А поки що ловіть тепле, майже літнє відео", – прокоментував ролик зірка.

Раніше шоумен розповідав, що будинок буде у французькому стилі. Відомо, що там будуть дитячі для дітей Остапчука від першого шлюбу та майбутньої дитини з Христиною. Також зірка хоче мати велику вітальню і власний кабінет-бібліотеку. Заселитися в нову оселю закохані планують вже наступного року.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання