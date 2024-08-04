Володимир Остапчук розкрив стать майбутньої третьої дитини: "У нас буде..."

Український ведучий Володимир Остапчук і його дружина, бізнесвумен і блогерка Катерина Полтавська розкрили стать майбутнього малюка.

Подружжя чекає на сина. Пара вирішила оригінально дізнатися про стать малюка, тому організувала гендер-паті. Так, на галявині з великим білосніжним бантиком кольоровий синій дим позаду розсекретив, хто ж народиться у Остапчуків. До слова, зіркові батьки не запрошували багато гостей, а зробили свято виключно для себе.

Володимир Остапчук з дружиною повідомили стать майбутньої дитини

Зазначимо, 24-річна Катерина Остапчук зараз перебуває на п'ятому місяці вагітності. Для неї ця дитина буде першою, а для її чоловіка Володимира – третьою. Від першого шлюбу з Оленою Войченко шоумен вже має двох дітей – сина Евана та доньку Емілію. Раніше обраниця ведучого ділилася, що поповнення у їхній родині відбудеться вже наприкінці цього року. Планована дата пологів – після 20 грудня. Також бізнесвумен розповідала, чи має варіанти для імені синочка.

Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Монатік з дружиною Іриною також повідомили про майбутнє поповнення у родині. Артист опублікував ніжне та водночас оригінальне фото з коханою, у якої видніється помітно округлий животик.

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