Володимир Остапчук розлучився з Христиною Горняк – ЗМІ

Українській ведучий Володимир Остапчук розлучився з дружиною, нотаріусинею Христиною Горняк.

Подружжя вже встигло офіційно розірвати шлюб. Документи про розлучення Христина та Володимир отримали декілька тижнів тому.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Про розлучення пари повідомило близьке оточення пари Telegram-каналу "Культурна Прачечная".

Загалом, чутки про проблеми у стосунках Володимира та Христини почали ширитися ще понад місяць тому, адже закохані взагалі припинили ділитися спільним контентом. Тоді телеведучий Слава Дьомін підтвердив, що у пари дійсно не все солодко, і вони навіть живуть окремо.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/kristygor

Також підтвердженням того, що у подружжя не все гаразд стало те, що вони не привітали одне одного з днем народження та з річницею їхнього весілля.

Христина ж нещодавно відпочивала на острові Міконос. Як раніше ділилася з шанувальника нотаріусиня, саме туди б вона поїхала наступного ж дня, якби розлучилася з Володимиром. Загалом, Христина відпочивала на острові без чоловіка.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/kristygor

Саме ж подружжя взагалі не коментує, що відбувається у їхніх стосунках.

Зазначимо, Христина стала другою дружиною Володимира. Разом вони прожили у шлюбі майже два роки та навіть почали будувати сімейне гніздечко.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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