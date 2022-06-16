Володимир Остапчук розповів, скільки грошей віддав за свій будинок під Києвом

Ведучий Володимир Остапчук має будинок під Києвом, який почав будувати ще до війни.

Днями Володимир Остапчук повідомив, що вони з дружиною Христиною вирішили добудувати цей будинок, оскільки планують залишатися в Україні і вірять в ЗСУ.

У програмі "Слава+" Остапчук детальніше розповів про будівництво. Він зізнався, що коробку вони встигли звести ще до початку повномасштабного вторгнення. Залишилося оздобити будинок всередині. За словами ведучого, їм доведеться вкласти ще 80 тисяч доларів:

"Коробка вже добудована, ми якраз встигли добудувати коробку. Внутрішня штукатурка, це вже допрацьовується. Так, десь тисяч 80 доларів… Це ремонт…", - поділився Володимир.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Він зізнався, що його будинок площею 170 квадратних метрів на 6,5 сотках землі. Втім, каже Остапчук, через те, що їхній будинок розташований у котеджному містечку, їм не довелося окремо купувати земельну ділянку:

"Це котеджне містечко, воно таким чином побудоване, що ти не купуєш землю. Ти купуєш одразу проєкт будинку з землею. Це найменший, до речі, будинок – 170 квадратів, найбільший у них -235, чи 250 квадратних метрів. Ну і ділянка, зрозуміло. Якщо прорахувати так, щоб просто землю купувати, ну це тоді 60-70 тисяч доларів викидати тільки на землю…" – зазначив ведучий.

Будинок Володимира Остапчука та Хритисни Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Щодо того, скільки загалом він витратив на будинок, говорити не став. Але зазначив, було б добре, якби вклався у 200 тисяч доларів у підсумку:

"Я пропоную зайти на сайт нашого котеджного містечка, подивитися, скільки коштує будинок. До речі, вони зараз подорожчали десь тисяч на 30 доларів. Зросло все.. від арматури, до цементу… Ми якось встигли вскочити в останній вагон. Дай бог, щоб було 200 тисяч, так скажу".

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