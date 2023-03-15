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Володимир Остапчук розповів, як давно бачився з дітьми: "Сумую сильно"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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804
Час на прочитання
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Володимир Остапчук розповів, як давно бачився з дітьми: "Сумую сильно"

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зараз син та донька шоумена живуть у Канаді.

Телеведучий Володимир Остапчук заговорив про розлуку зі своїми двома дітьми, 9-річною Емілією та 4-річним Еваном.

Разом з колишньою дружиною шоумена Оленою Войченко, малеча зараз живе у Канаді, тож бачитися часто змоги немає. У сторіз в Instagram Володимир відповів шанувальникам, як переживає розлуку з сином та донькою, яких він бачив рік тому.

"Як і всі батьки, сумую сильно! Але мені за рік пощастило побачити їх один раз наживо", - поділився шоумен.

© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зазначимо, що тривалий час після розлучення з Оленою Войченко ведучий не мав змоги нормально спілкуватися з дітьми. За словами Володимира, колишня дружина перешкоджала цьому. Однак не так давно Остапчук публічно вибачився перед Войченко та подякував їй за гарне виховання сина та доньки. Зараз стосунки між "ексами" налагодилися, тож Володимир спокійно спілкується з дітьми телефоном.

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Дата публікації
Перегляди
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