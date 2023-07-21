Володимир Остапчук розповів, як познайомився з третьою дружиною та як боровся з її комплексами

Український шоумен Володимир Остапчук розповів, як познайомився зі своєю третьою дружиною, журналісткою Катериною Полтавською.

Ведучий поділився, що доля звела їх в Інтернеті. Тоді Instagram заблокував його сторінку, а Катерина допомогла Володимиру її відновити. Після цього зав'язалася розмова:

"Мені заблокували Instagram, Катя його розблокувала, і в нас переписка зав'язалася", – зізнався ведучий у проєкті "Мекнув - питайте".

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / Фото: instagram.com/poka.tya

Своєю чергою Полтавська поділилася, що коханий допоміг їй подолати деякі комплекси.

"У мене немає зайвої ваги, у мене просто проблеми з головою. Коли мені щось не подобалось і Вова мені казав, що все класно, я змінювала думку про це. Мені не подобаються мої ноги, наприклад. Я вважаю, що вони жирні. Ну, в мене роздвоєння особистості. Хоча об'єктивно я розумію, що не жирна. Коли мені Вова каже, що я не жирна, я до нього дослухаюся", - розповіла Полтавська.

Дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Також Володимир Остапчук торкнувся й інтимної теми і зізнався, що його дружина не з сором'язливих:

"Для мені було відвертістю, коли вона прийшла перша і сказала: "так, дивись, у нас два дні не було сексу, хочу". Я такий: "окей", - пригадав Остапчук.

Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука Катерина зізналася, скільки кілограмів скинула за місяць. Дівчина зізналася, що при цьому вона не дотримувалася дієти.

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