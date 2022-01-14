Володимир Остапчук насмішив відео, на якому дружина б'є його подушкою

Подружжя поїхало у відпустку.

Український шоумен Володимир Остапчук вирушив разом зі своєю дружиною, Христиною Горняк, до Куршевелю.

Там закохані насолоджуються зимовою відпусткою. Втім, Христині іноді доводиться сумувати одній в готельному номеру. Володимир полюбляє кататися на лижах, а от його дружина боїться це робити, адже колись мала серйозну травму хребта.

Однак обраниця ведучого вирішила "помститися" йому за те, що він залишає її в номері. Вона влаштувала з ним бій подушками.

"Отримувати від дружини подушкою, бо вона не катається і їй нудно", - поділився Остапчук.

До слова, закохані однозначно вміють провести час з задоволенням. Навіть в готельному номері не відпочивають, а дуркують.

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