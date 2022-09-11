Володимир Остапчук та Христина Горняк на межі розлучення: пара не живе разом

Останнім часом занепокоєні фани ведучого Володимира Остапчука та його дружини Христини стурбовані чутками про те, що у пари все не так гладко у стосунках, як здається.

Подейкують, що Володимир Остапчук та Христина Горняк навіть вирішили розлучитися.

Цю інформацію у своїй програмі "Слава ПРО" прокоментував ведучий Слава Дьомін, який знає подружжя особисто. Слава підтвердив, що у стосунках Остапчука і Горняк справді є певні проблеми і вони зараз не живуть разом:

"Знаю, що у пари є певні проблеми. Але поки до розлучення не доходить. Єдине, що відомо, що Вова і Христина зараз не живуть разом. Яка саме причина – невідомо, але подейкують, що це сталося після того, як Володимир поїхав до Канади до своїх дітей. І зараз Остапчук перебуває в Італії, а Христина перебуває у Києві вже у своїй квартирі", - сказав Дьомін.

Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Тим часом, ані Горняк, ані Остапчук офіційно нічого не коментують. Втім, останнім часом подружжя припинило публікувати спільні світлини та сторіз у Instagram, хоча до цього робило це доволі активно.

"Сподіваюся, вони не будуть ще однією парою, яка розійшлася за час повномасштабного війни", - додав Дьомін.

Володимир Остапчук та Христина Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Як відомо, наприкінці серпня Володимир Остапчук вирушив до Канади, де наразі перебувають його ексдружина Олена Войченко з двома їхніми дітьми. Після розлучення у Володимира Остапчука та його ексдружини виник серйозний конфлікт щодо дітей. Олена заборонила ведучому з ними бачитися. Утім, Володимир через суд все ж таки досягнув того, аби спілкуватися з Еваном та Емілією.

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