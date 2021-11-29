Володимир Остапчук у День пам'яті жертв Голодомору виступав на гучній вечірці

Блогери влаштували вечірку у Львові.

Відомий український шоумен Володимир Остапчук потрапив у скандал.

Так, блогери у День пам'яті жертв Голодомору влаштували гуляння у Львові. Вони зібралися з нагоди дня народження Олександра Заліска. Світлини та відео з вечірки розлетілися Мережею. Втім, юзерів обурила така поведінка блогерів. Зокрема, Володимир Беньо на своїй сторінці у Facebook зазначив, що всім свідомим українцям, міжнародним і українським брендам, що платять їм за дописи, репости, реклами, беруть участь в їхніх розіграшах має бути соромно.

Львівські блогери влаштували вечірку у День пам'яті жертв Голодомору / instagram.com/vova_ostapchuk

"Невеличке чтиво, про моральну убогість і духовний кретинізм, людей, яких створили маси. В день пам'яті жертв, замордованих штучно створеними кривавим режимом, Голодоморів в Україні, 1921-22рр, 1932-33рр, 1946-47рр зробили у Львові, в об'єкті національної спадщини, Будинку вчених, за 500 м від пам'ятника, де сотні львів'ян всіма сім'ями водночас йшли ставити лампадки та свічки пам'яті, - те, за що соромно має бути всім свідомим українцям", - написав Володимир.

До слова, ведучим дійства був Володимир Остапчук. Так, шоумен вів БДСМ-вечірку з різними вульгарними конкурсами та непристойними танцями.

Львівські блогери влаштували вечірку у День пам'яті жертв Голодомору / instagram.com/o_zalisko

Володимир поки не коментував цей інцидент. А от Заліско, який організував вечірку, зазначив, що 27 листопада – це його день народження, і він святкує його кожного року.

Львівські блогери влаштували вечірку у День пам'яті жертв Голодомору / instagram.com/o_zalisko

"Жодного року це не турбувало нікого. Так чому турбує цього року? Чи може насправді не турбує? А це черговий привід звинуватити когось в чомусь? Я дійсно поважаю людей, які дійсно вшановують пам'ять жертв голодомору. Ставлять свічку і свідомо думають про це. Але таких меншість. І вони тут не кричать. Вони щиро роблять те, що їм велить серце", - прокоментував Заліско.

Львівські блогери влаштували вечірку у День пам'яті жертв Голодомору / instagram.com/o_zalisko

До слова, на святкуванні також були присутні й Олександр Волошин, Саша Бо, Богдан Шелудяк, Наталі Литвин та інші.

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