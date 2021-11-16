Володимир Остапчук відповів, як почувається після третьої дози вакцини

Зірка зробив щеплення Pfizer.

Український шоумен Володимир Остапчук нещодавно повідомив, що втретє вакцинувався від COVID-19.

Так, ведучий раніше вже отримав дві дози CoronaVac. Втім, виявилося, що препарат не у всіх країнах сертифікований, зокрема, у Франції, куди Володимир їздив зі своєю дружиною. Тож зірка порадився зі своїм сімейним лікарем та вакцинувався від COVID-19 Pfizer.

Володимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Ведучий говорить, що після третього щеплення почувається чудово. Володимир запевняє, що жодних побічних ефектів не було.

"Почуваюся супер! І темпи вакцинації ростуть. Лише бентежить те, що вакцини зникають", - додав шоумен.

Володимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Втім, якби Володимир знав, що з CoronaVac не пускають до ЄС, то вакцинувався б Pfizer одразу.

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