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Володимир Остапчук виїхав за кордон заробити собі грошей та нарвався на критику

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
1384
Час на прочитання
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Володимир Остапчук виїхав за кордон заробити собі грошей та нарвався на критику

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Шоумен знову потрапив у скандал.

Український ведучий Володимир Остапчук виїхав за кордон, аби провести там весілля та заробити собі грошей.

Принаймні так у своєму Telegram-каналі стверджує блогер Богдан Беспалов. Він опублікував відео, де Остапчук у Хорватії проводить приватну церемонію весілля. Сам ведучий до того розповідав, що їде за кордон провести благодійні заходи, однак шоумен стверджував, що організовує стендап-виступ.

Беспалов переконаний, що Остапчук, прикриваючись благодійністю, їде за кордон заробляти собі на життя.

Володимир Остапчук потрапив у скандал: шоумен поїхав за кордон заробляти собі гроші

Володимир Остапчук потрапив у скандал: шоумен поїхав за кордон заробляти собі гроші

"Володимир Остапчук, виїхавши з України в черговий раз під "соусом" благодійності, провів сьогодні (2 вересня – прим. ред.) приватну церемонію весілля в Хорватії. Коли цього телепня скасують? Так нагло і підло прикриватись благодійністю, щоб заробляти задля власного збагачення", - обурився блогер.

Поки ж сам Володимир Остапчук нічого публічно не коментує. Тим часом у Мережі вже почали активно критикувати шоумена та обурюватися його вчинку: "Скотина", "від його інтелекту і ментального наповнення не варто було очікувати чогось іншого", "для Остапчука гроші не пахнуть", " немає слів"…

Нагадаємо, останнім часом Володимир Остапчук доволі часто потрапляє у гучні скандали. Нещодавно редакція сайту ТСН.ua робила про це добірку. Пропонуємо подивитися, як Остапчук оскандалився у роковини Голодомору, як під час війни проводив весілля у Греції, де було чимало росіян, та як публічно принижував колишніх дружин.

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Дата публікації
Перегляди
1384
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