Володимир Остапчук вперше підтвердив стосунки зі своєю 22-річною обраницею

Телеведучий Володимир Остапчук офіційно підтвердив свої стосунки з 22-рінчою блогеркою Катериною Полтавською.

Тривалий час пара не розголошувала подробиць свого роману та ретельно приховувала його від сторонніх очей. Однак з рештою Володимир та Катерина вирішили оголосити про те, що вони разом.

У сторіз в Instagram пара поділилася першими відкритими світлинами разом. Катерина і до цього публікувала деякі кадри з шоуменом, але завжди приховувала його обличчя.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська

Блогерка написала, що дуже пишається Володимиром та вважає його найкращим чоловіком.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська

"Пишаюся тобою, мій найкращий ведучий та чудовий чоловік", - написала Катерина.

Також Володимир підтвердив свої відносини з 22-річною обраницею у своєму новому шоу "Мекнув - питайте". Як розповів ведучий, пара познайомилася у Мережі після одного з проєктів.

"Я зараз у стосунках з дівчиною, яка на 16 років молодша за мене. Мені 38, їй - 22. Вже хтось пожартував, що наступна дружина Остапчука ще в садочку. Ми познайомилися в Instagram, це був благодійний тур", - розповів Остапчук.

Нагадаємо, що про роман шоумена з дівчиною стало відомо у грудні після розлучення Остапчука з Христиною Горняк. А ось всередині лютого пара натякнула на одруження. Зрештою Катерина підтвердила цю новину та назвала Володимира своїм чоловіком.

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