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Володимир Остапчук вперше підтвердив стосунки зі своєю 22-річною обраницею

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1071
Час на прочитання
2 хв
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Володимир Остапчук вперше підтвердив стосунки зі своєю 22-річною обраницею

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська

Пара опублікувала спільні фото.

Телеведучий Володимир Остапчук офіційно підтвердив свої стосунки з 22-рінчою блогеркою Катериною Полтавською. 

Тривалий час пара не розголошувала подробиць свого роману та ретельно приховувала його від сторонніх очей. Однак з рештою Володимир та Катерина вирішили оголосити про те, що вони разом. 

У сторіз в Instagram пара поділилася першими відкритими світлинами разом. Катерина і до цього публікувала деякі кадри з шоуменом, але завжди приховувала його обличчя. 

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / ©
Володимир Остапчук та Катерина Полтавська

Блогерка написала, що дуже пишається Володимиром та вважає його найкращим чоловіком.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська / ©
Володимир Остапчук та Катерина Полтавська

"Пишаюся тобою, мій найкращий ведучий та чудовий чоловік", - написала Катерина.

Також Володимир підтвердив свої відносини з 22-річною обраницею у своєму новому шоу "Мекнув - питайте". Як розповів ведучий, пара познайомилася у Мережі після одного з проєктів.

"Я зараз у стосунках з дівчиною, яка на 16 років молодша за мене. Мені 38, їй - 22. Вже хтось пожартував, що наступна дружина Остапчука ще в садочку. Ми познайомилися в Instagram, це був благодійний тур", - розповів Остапчук.

Нагадаємо, що про роман шоумена з дівчиною стало відомо у грудні після розлучення Остапчука з Христиною Горняк. А ось всередині лютого пара натякнула на одруження. Зрештою Катерина підтвердила цю новину та назвала Володимира своїм чоловіком.

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Дата публікації
Перегляди
1071
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