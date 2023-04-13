Володимир Остапчук вперше підтвердив стосунки зі своєю 22-річною обраницею

Пара опублікувала спільні фото.
Телеведучий Володимир Остапчук офіційно підтвердив свої стосунки з 22-рінчою блогеркою Катериною Полтавською.
Тривалий час пара не розголошувала подробиць свого роману та ретельно приховувала його від сторонніх очей. Однак з рештою Володимир та Катерина вирішили оголосити про те, що вони разом.
У сторіз в Instagram пара поділилася першими відкритими світлинами разом. Катерина і до цього публікувала деякі кадри з шоуменом, але завжди приховувала його обличчя.
Блогерка написала, що дуже пишається Володимиром та вважає його найкращим чоловіком.
"Пишаюся тобою, мій найкращий ведучий та чудовий чоловік", - написала Катерина.
Також Володимир підтвердив свої відносини з 22-річною обраницею у своєму новому шоу "Мекнув - питайте". Як розповів ведучий, пара познайомилася у Мережі після одного з проєктів.
"Я зараз у стосунках з дівчиною, яка на 16 років молодша за мене. Мені 38, їй - 22. Вже хтось пожартував, що наступна дружина Остапчука ще в садочку. Ми познайомилися в Instagram, це був благодійний тур", - розповів Остапчук.
Нагадаємо, що про роман шоумена з дівчиною стало відомо у грудні після розлучення Остапчука з Христиною Горняк. А ось всередині лютого пара натякнула на одруження. Зрештою Катерина підтвердила цю новину та назвала Володимира своїм чоловіком.
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