Володимир Остапчук з 23-річною коханою замилували романтичною фотосесією в новому статусі

Український шоумен Володимир Остапчук та його 23-річна обраниця Катерина Полтавська потішили шанувальників фото після офіційного підтвердження зміни сімейного статусу.

У своїх фотоблогах Катерина та Володимир зробили спільний допис, у якому позують у романтичній фотосесії. Зокрема, на серії зображень Катерина постає у шкіряній сукні, а її коханий – в сорочці та брюках. Шоумен ніжно обіймає та цілує свою 23-річну обраницю. На їхніх безіменних пальцях видніються золоті обручки.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

"Чоловік та дружина", - підписала фото пара.

Цікаво, що Катерина Полтавська у своєму Instagram-акаунті змінила своє прізвище й написала "Катерина Остапчук".

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/poka.tya

Зазначимо, на початку березня подружжя підтвердило своє заміжжя. Для ведучого це вже третій шлюб. Втім, жодних подробиць закохані не розповідають. Відомо лише, що 22 лютого 2023 року Катерина та Володимир опублікували фото, зроблене поблизу документ-сервісу "Готово" й заінтригували підписом: "Нарешті". Цьогоріч в цю ж дату в лютому Остапчук також вітав свою кохану з "важливим днем".

Дружина Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/poka.tya

Нагадаємо, у Володимира Остапчука від попередніх стосунків з Оленою Войченко є син Еван і донька Емілія. Так, нещодавно шоумен привітав свого сина з 6-річчям і показав його архівні світлини.

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