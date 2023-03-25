Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Володимир Остапчук заговорив про розлучення з Христиною Горняк: "Я пішов до психолога"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1667
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Володимир Остапчук заговорив про розлучення з Христиною Горняк: "Я пішов до психолога"

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Шоумен лаконічно висловився щодо розриву з другою дружиною.

Телеведучий Володимир Остапчук заговорив про своє розлучення з нотаріусинею Христиною Горняк

Тривалий час шоумен жодним чином не коментував розрив з другою дружиною. Втім, все ж висловився, що припинення стосунків далося йому непросто і він навіть пішов до психолога. 

"Я, особливо після певних змін в особистому житті, пішов до психолога. Я і раніше ходив, потім закинув. Для мене дуже важливо говорити, проговорювати" – поділився Остапчук в програмі "Пекельні борошна".

Володимир Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk
Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Однак більше подробиць про причину та нинішні стосунки з Горняк шоумен не поспішає давати. Тим паче зараз в житті Володимира з'явилося нове кохання.

Нагадаємо, нещодавно близький друг телеведучого поділився деталями особистого життя Остапчука. Він також підтвердив, що розлучення з Горняк стало непростим випробуванням для шоумена.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1667
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація