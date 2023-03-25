Володимир Остапчук заговорив про розлучення з Христиною Горняк: "Я пішов до психолога"

Телеведучий Володимир Остапчук заговорив про своє розлучення з нотаріусинею Христиною Горняк.

Тривалий час шоумен жодним чином не коментував розрив з другою дружиною. Втім, все ж висловився, що припинення стосунків далося йому непросто і він навіть пішов до психолога.

"Я, особливо після певних змін в особистому житті, пішов до психолога. Я і раніше ходив, потім закинув. Для мене дуже важливо говорити, проговорювати" – поділився Остапчук в програмі "Пекельні борошна".

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Однак більше подробиць про причину та нинішні стосунки з Горняк шоумен не поспішає давати. Тим паче зараз в житті Володимира з'явилося нове кохання.

Нагадаємо, нещодавно близький друг телеведучого поділився деталями особистого життя Остапчука. Він також підтвердив, що розлучення з Горняк стало непростим випробуванням для шоумена.

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