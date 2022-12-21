Володимир Остапчук закрутив роман з 22-річною журналісткою з Києва: фото

Подейкують, що після розриву з Христиною Горняк шоумен знайшов нове кохання.

Український шоумен Володимир Остапчук знову підігріває інтерес до свого особистого життя.

Не встигли вщухнути чутки навколо розлучення Остапчука з другою дружиною, нотаріусинею Христиною Горняк, як вже з'явилася нова тема для обговорень. Так, подейкують, що Володимир закрутив новий роман.

Ширяться чутки, що Остапчук почав зустрічатися з 22-річною журналісткою родом з Кропивницького Катериною Полтавською, яка живе та працює в Києві.

Нова ймовірна дівчина Володимира Остапчука / Фото: pinterest.com/katya_poltavskaya

Нова ймовірна дівчина Володимира Остапчука / Фото: pinterest.com/katya_poltavskaya

Нова ймовірна дівчина Володимира Остапчука / Фото: pinterest.com/katya_poltavskaya

Приводом для обговорення їхніх ймовірних стосунків стало відео, яким у TikTok поділилася блогерка Юлія Тимошенко. У ролику блогерка зібрала фото з одних і тих самих місць, що їх Володимир та Катерина постять у своїх фотоблогах.

Так от і журналістка, і ведучий показали на своїх знімках одну й ту ж ялинку, яка встановлена вдома у ведучого. Окрім того світлини сніданку обох були зроблені за одним й тим самим столом.

Володимир Остапчук та його нова обраниця діляться фото з однакових місць

Володимир Остапчук та його нова обраниця діляться фото з однакових місць

Володимир Остапчук та його нова обраниця діляться фото з однакових місць

До речі, свого часу саме таким чином Остапчук натякав на стосунки з Горняк. Перш ніж офіційно представити Христину як свою дівчину, вони з нею постили світлини з однакових локацій в Instagram.

Зазначимо, що раніше чутки про те, що Володимир Остапчук закрутив новий роман підтвердила травесті-діва Монро. За словами знаменитості, нова обраниця шоумена допомагає відновлювати акаунти в Instagram, і свого часу допомогла йому.

Тим часом ані Володимир Остапчук, ані Христина Горняк офіційно не підтвердили, що розлучилися. Подейкують, що шлюб пара розірвала у вересні цього року. Відтоді ексзакохані різко припинили ділитися спільними фото в Instagram і взагалі перестали згадувати одне одного.

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