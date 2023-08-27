Володимир Остапчук замилував архівними фото, на яких показав себе і дружину у шкільні роки

Телеведучий Володимир Остапчук показав, який вигляд вони з дружиною Катериною Полтавською мали у шкільні роки.

Чорно-білими фото шоумен поділився у своїх Instagram-stories. На першому кадрі шанувальники ледь впізнали майбутню зірку, адже за ці роки Володимир дуже змінився.

А ось риси обличчя Катерини майже залишилися незмінними. У маленькій дівчинці з бантом на голові одразу можна впізнати обраницю ведучого.

"Нам тут по сім років", - підписав фото Остапчук.

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Зазначимо, що у подружжя досить велика різниця у віці. Володимир старший за свою кохану на 15 років. Тож його дитяче фото було зроблено задовго до того, як Катерина народилася. Попри це, за словами пари, вони взагалі не відчувають різниці у віці та щасливі разом.

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