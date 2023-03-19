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Володимир Остапчук замилував архівними кадрами з новонародженим сином у день його 5-річчя

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Володимир Остапчук замилував архівними кадрами з новонародженим сином у день його 5-річчя

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Шоумен ніжно звернувся до сина.

У родині телеведучого Володимира Остапчука сьогодні свято - його сину Евану виповнюється 5 років. 

З нагоди дня народження сина шоумен ніжно звернувся до нього у Instagram. Також зірковий батько поділився архівними кадрами, на яких тримає новонародженого хлопчика на руках у пологовому будинку. 

"Любий сину, тобі сьогодні 5 років, ти вже такий великий, усміхнений і красунчик! А я пам’ятаю тебе ось таким крихітним і серйозно-насупленим. Люби цей світ, стався до нього із вдячністю і пам’ятай, я завжди буду поруч, навіть якщо фізично за тисячі кілометрів! Люблю тебе безмежно, тато", - написав Остапчук.

Зазначимо, що зараз син та 9-річна донька Остапчука живуть у Канаді разом з першою дружиною шоумена Оленою Войченко. Нещодавно телеведучий розповів, коли в останнє бачився з дітьми. 

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Дата публікації
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