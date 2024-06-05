Володимир Остапчук замилував фото з донькою від ексдружини та розчулив зверненням до неї

Український шоумен Володимир Остапчук розповів про важливе свято його доньки, яка мешкає в Канаді.

У своєму Instagram ведучий поділився, що Емілія сьогодні, 5 червня, святкує день народження. Дівчинці виповнюється 11 років. Остапчук публічно привітав Емілію. Шоумен присвятив донечці зворушливий допис. Зокрема, він поділився їхньою рідкісною світлиною, щоправда, архівною. На знімку вони вдвох щось ретельно готували з борошна.

Окрім того, ведучий просто розчулив зверненням до Емілії. Володимир Остапчук зазначив, що хоч його донечка нині перебуває за тисячі кілометрів від нього, однак вона завжди поруч в його серці.

Володимир Остапчук із донькою / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Сьогодні (5 червня – прим. ред.) у моєї доньки Емілії 11-й день народження. Сонечко моє, Емілічка, Емма, Еммуся! Хоч ти за тисячі кілометрів від мене, але так близько в моєму серці. Я дуже сильно тебе люблю і сумую! Твій татусь", - адресував донечці привітання шоумен.

Зазначимо, Володимир Остапчук від першого шлюбу з Оленою Войченко має двох дітей. Зокрема, ведучий виховує доньку Емілію та сина Евана.

Нагадаємо, нещодавно в родині шоумена Григорія Решетніка було свято. Сину ведучого - Дмитру – виповнилося сім років. Решетнік ніжно привітав його з днем народження та поділився їхніми архівними кадрами.

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