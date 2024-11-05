Володимир Остапчук замилував фото з 24-річною вагітною дружиною в осінньому саду

Пара вже зовсім скоро побачиться з крихіткою.

Український ведучий Володимир Остапчук потішив фанів романтичною фотосесією.

Так, знаменитість разом з дружиною Катериною Полтавською вирішив зазнімкувати останні місяці її вагітності. Для особливого фотосету закохані вирушили до мальовничого парку у стильних образах. На зображеннях Володимир позує у джинсах, светрі та замшевій куртці. Тим часом його обраниця підкреслила свій тендітний стан бежевим обтислим боді та кардиганом.

Володимир Остапчук з дружиною Катериною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною Катериною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною Катериною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На милих фото пара обіймається, цілується та кружляє на тлі дерев. До слова, щасливе подружжя вже наприкінці цього року стане батьками сина, якому вони вже встигли дати ім'я Тимофій. Тож у підписі Остапчук зворушив підписом: "Люблю нас".

Володимир Остапчук з дружиною Катериною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною Катериною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дружиною Катериною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Своєю чергою у коментарях прихильники висловили свій захват від фотосесії й зізналися, що навіть через фото кохання подружжя видно неозброєним оком:

Гарно так

До чого ж кайфушні

Дуже ніжно та гарно

Люблю дивитись на любов

Володимир Остапчук з дружиною Катериною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва оригінально привітала колегу Позитива з поповненням в його родині й насмішила їхніх фанів зізнанням.

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