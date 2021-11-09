Володимир Остапчук зіпсував відео дружини, увірвавшись у нього в жіночому вбранні

Артист разом з дружиною потішив прихильників кумедним відео.
Український ведучий Володимир Остапчук разом зі своєю дружиною, Христиною Горняк, неабияк підняв настрій фанам.
Так, у сторіз на своїй сторінці в інстаграм ведучий опублікував відео, на якому він розіграв смішну сценку. У ролику Христина у білих джинсах та синій обтислій кофтині демонструвала фанам свій лук.
Втім, і Володимир вирішив похизуватися своїм жіночим вбранням. Так, він одягнув блискучі штани, білий светр, сонцезахисні окуляри та капелюх. У такому образі він продефілював на відео Христини.
Схоже, кохана ведучого не очікувала на таку появу Володимира. Вона була шокована.
"Бл*ха муха, навіть Геннадій осипався. Геннадій – це наша хатня рослина, раптом що. Як ви думаєте, я його вбила?" - емоційно висловилась Христина.
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