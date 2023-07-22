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Володимир Остапчук зізнався, як батьки відреагували на його третій шлюб з 23-річною обраницею

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1923
Час на прочитання
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Володимир Остапчук зізнався, як батьки відреагували на його третій шлюб з 23-річною обраницею

Володимир Остапчук з дружиною / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Катерина вже знайому з близькими чоловіка.

Телеведучий Володимир Остапчук розповів про стосунки своєї родини з його третьою дружиною, журналісткою Катериною Полтавською.

Шанувальників тривалий час цікавило запитання, чи знайшли батьки шоумена спільну мову з його новою обраницею та як відреагували на новину про такі зміни в житті сина. Відповідь Остапчук дав у сторіз в Instagram. 

Так, за словами ведучого, мама не була проти вибору сина, адже бажає йому щастя. До того ж, Остапчук поділився промовистим фото, на якому Катерина з мамою Володимира обійнявшись сиділи на подвір'ї. 

"Запитав, цитую: "Передай, що в тебе такі батьки, які хочуть, щоб ти був щасливий", - написав Остапчук.

© instagram.com/vova_ostapchuk
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, що раніше Катерина розповіла, як вона ставиться до колишньої дружини телеведучого та чи планують вони відсвяткувати з коханим весілля. 

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Дата публікації
Перегляди
1923
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