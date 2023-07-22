Володимир Остапчук зізнався, як батьки відреагували на його третій шлюб з 23-річною обраницею

Телеведучий Володимир Остапчук розповів про стосунки своєї родини з його третьою дружиною, журналісткою Катериною Полтавською.

Шанувальників тривалий час цікавило запитання, чи знайшли батьки шоумена спільну мову з його новою обраницею та як відреагували на новину про такі зміни в житті сина. Відповідь Остапчук дав у сторіз в Instagram.

Так, за словами ведучого, мама не була проти вибору сина, адже бажає йому щастя. До того ж, Остапчук поділився промовистим фото, на якому Катерина з мамою Володимира обійнявшись сиділи на подвір'ї.

"Запитав, цитую: "Передай, що в тебе такі батьки, які хочуть, щоб ти був щасливий", - написав Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, що раніше Катерина розповіла, як вона ставиться до колишньої дружини телеведучого та чи планують вони відсвяткувати з коханим весілля.

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