Володимир Остапчук знову заявив на ексдружину до поліції, бо вона вивезла дітей

Володимир Остапчук знову заявив на ексдружину до поліції, бо вона вивезла дітей

Розбірки між експодружжям не вщухають.

Український телеведучий Володимир Остапчук, який днями заявив на ексдружину до поліції, знову звернувся до правоохоронців.

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Цього разу через те, що колишня обраниця знаменитості відвезла їхніх спільних дітей до своїх батьків в Умань і не дає Остапчуку з ними бачитися та спілкуватися. Про це ведучий розповів у сторіс своєї сторінки в Instagram.

"Вже вкотре змушений захищати право бачити своїх дітей. Олена відвезла дітей до своїх батьків в Умань не те, що не узгодивши, навіть не попередивши, на який термін. Зв'язку з дітьми наразі немає. Я заблокований у її матері, її батько не бере слухавку другий день. Моїй мамі її батько Сергій Войченко у грубій формі відмовив у бажанні бачитись з онуками. Змушений в межах чинного законодавства викликати поліцію та захищати власне право бути з дітьми", - повідомив Остапчук.

instagram.com/vova_ostapchuk

Він також зауважив, що у нього рівноцінні права з колишньою дружиною і він буде їх захищати.

instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, ще у квітні Володимир Остапчук поскаржився, що ексдружина забороняє йому забирати дітей. Шоумен чекав на рішення органів опіки щодо графіку виховання дітей.

Раніше ведучий відповів на звинувачення Войченко, що він дає їй мало грошей на дітей і вимагає провести психічну експертизу. Зірка довів, що все не так, як розповідає колишня.

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