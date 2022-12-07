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Володимир Остапчук показав рідкісне фото з дітьми та відповів, чи сумують вони за Україною

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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173
Час на прочитання
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Володимир Остапчук показав рідкісне фото з дітьми та відповів, чи сумують вони за Україною

Володимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Донька та син шоумена нині перебувають у Канаді.

Телеведучий Володимир Остапчук вирішив поспілкуватися з прихильниками у фотоблогу. Тож, у нього запитали, як там нині почуваються його діти.

Знаменитість відповів, що син та донька нині перебувають у Канаді, туди ще на початку повномасштабної війни їх вивезла колишня дружина Остапчука – Олена Войченко.

Володимир зазначив, що Еван та Емілія сумують за Україною та хочуть вже повернутися. Утім, поки вони перебуватимуть у Канаді.

Діти Володимира Остапчука / © instagram.com/vova_ostapchuk
Діти Володимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"У Канаді з мамою. У них все добре, але зараз не найкращий час повертатися до України", - прокоментував Володимир.

Схоже, шоумен налагодив стосунки з колишньою дружиною та нарешті може спілкуватися та бачитися з дітьми.

Зазначимо, тим часом особисте життя Остапчука оповите таємницями. У ЗМІ давно ширяться чутки, що він розлучився з нотаріусинею Христиною Горняк. Пара поки не дає жодних коментарів. Володимир і Христина ані підтверджують ці чутки, ані спростовують. Також вони припинили взагалі ділитися спільним контентом та вже декілька місяців живуть не разом.

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Дата публікації
Перегляди
173
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