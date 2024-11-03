Володимир Ярославський отримав відстрочку від мобілізації і назвав причину

Відомий український кулінар Володимир Ярославський, який раніше поставив крапку в чутках про роман із колегою Ольгою Мартиновською, розповів про відстрочку від мобілізації.

Знаменитий шеф-кухар пройшов ВЛК, його визнали придатним до служби. Однак наразі Ярославський має відстрочку від мобілізації. Кулінар говорить, що це пов'язано з його навчанням. Від 2022 року кухар є аспірантом. Він навчається на міжнародних відносинах.

"Я здоровий, пройшов комісію, мене визнали придатним. У мене немає бронювання, в мене є відстрочка, тому що я вчуся в аспірантурі від 2022 року. Це міжнародні відносини, і я пишу про гастрономічну дипломатію. Саме те, чим я займався до війни й на початку війни", - розповів шеф-кухар в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Володимир Ярославський / Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Володимир Ярославський також додав, що воювати не вчився, але його військова спеціальність – кухар. Тож, у разі мобілізації він піде у військо готувати їжу. Однак кулінар переконаний, що в тилу від нього буде більше користі, аніж він служитиме кухарем на фронті.

"Я не вчився воювати. Я розумію, що маю бути тут максимально ефективним. Моя військова спеціальність — кухар. Я просто буду готувати. Чи можу я тут зробити більше? Я сам на це запитання для себе відповідаю щодня і щовечора. Коли вже прийде час, коли всі ми будемо воювати — так, буду йти. Я не боюся. Скоро ми всі будемо там", - зазначив кулінар.

Володимир Ярославський / Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Тим не менш, Володимир Ярославський наголошує, що не боїться мобілізації. Якщо кулінара призвуть, то він піде служити. Ба більше, шеф-кухар переконаний, що всіх чоловіків це очікує, якщо війна найближчим часом не припиниться і якщо партнери України не посилять військову допомогу.

"Це війна на виснаження. Якщо вона не закінчиться скоро, ми всі скоро будемо там, якщо допомога від Європи й США не буде збільшуватися, ми реально всі будемо там. Прийде мій час — підемо. Але поки що тут потрібно робити більше, і це про те, що ти маєш бути максимально ефективним", - зазначив кулінар.

Володимир Ярославський / Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко розповіла про службу чоловіка Андрія Федінчика в лавах ЗСУ. Артистка також поділилася, як вони підтримують стосунки на відстані.

Читайте також: