Володимир Ярославський приголомшив, скільки коштують його послуги кухаря вдома у замовника

Відомий український кухар Володимир Ярославський розповів про вартість його послуг вдома у замовника.

Зокрема, кулінара можна замовити на якийсь банкет чи звану вечерю, аби він готував страви. Ярославський зізнався, що це стається вкрай рідко, але буває. Щоправда, охочому замовити Ярославського на роботу кухаря доведеться чимало заплатити. Кулінар не став називати точну суму, однак дав чітко зрозуміти, що вона доволі кругленька.

"Можна мене запросити, так буває, але погоджуюся я дуже рідко, тому що дуже насичений графік у мене. І коштує це теж не мало, а нормальних таких грошей. Це мій особистий секрет", - поділився кухар на шоу "33 запитання від Люкс ФМ".

Володимир Ярославський / Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Також Ярославський зізнався, що свого часу йому випадала нагода готувати для світових зірок. Англійський модельєр Пол Сміт куштував декілька страв від кулінара. Імена інших зірок Ярославський не став називати.

"Я для Пола Сміта колись готував декілька страв",- коротко відповів Ярославський.

Нагадаємо, Євгена Клоптенка теж можна замовити додому як кухаря. Утім, замовникові доведеться чимало заплатити. Кулінар назвав точну суму і пояснив, чому вона така велика.

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