Володимир Завадюк став на захист Потапа: "Хто де зараз перебуває – це вибір кожної людини"

Зараз тренер "Голосу країни" Потап перебуває в Іспанії, де займається благодійністю та деякими новими проєктами. Через це на адресу виконавця надходить багато критики у Мережі.

Однак продюсер вокального шоу Володимир Завадюк вважає, що усі негативні коментарі у бік Потапа недоречні, адже він працює задля перемоги України у війні.

"З перших днів війни він дуже активно веде свій Instagram. Можливо, комусь цього замало, проте він активно звертався і звертається і до колег в Росії, і до російських зірок, і показує все, що відбувається в країні, паралельно бере участь у благодійних концертах, продюсує Настю Каменських", - заявив продюсер в інтерв'ю "24 каналу".

До того ж, Завадюк зазначив, що під час благодійних концертів у Європі Потапу та Насті Каменських вдалося зібрати чималу суму для допомоги для ЗСУ, а саме 75 мільйонів гривень. На думку Володимира, такі вчинки мають велике значення сьогодні.

Фото: instagram.com/kamenskux

"Хто де зараз перебуває – це вибір кожної людини. І я точно не та людина, яка має право засуджувати це на даний момент", - додав продюсер "Голосу країни".

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських назвала причину, чому у її чоловіка Потапа паралізувало половину обличчя.

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