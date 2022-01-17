Володимир Завадюк вперше розповів про тата і те, чому змінив прізвище

Продюсер також вперше показав свою квартиру.

Керівник Big Entertainment Shows Володимир Завадюк завжди за кадром найкрутіших шоу на телеканалі 1+1 - "Голос країни", "Танці з зірками", "Ліпсінк батл."

Подейкують, що працювати з продюсером Завадюком - випробування не для слабкодухих. Втім, чоловік вважає себе профі та додає - з ним, можливо, непросто, але дуже цікаво.

Окрім того, проєктмейкер уперше впустив у квартиру гостей, показав архівні фото та розповів про свою родину. Каже - найріднішою людиною для нього завжди була бабуся. Що стосується батьків, вони не жили разом. Тата не стало понад 9 років тому, але з мамою стосунки чудові.

"Особисте повинне залишатися особистим. Тим паче в бізнесі, яким я займаюся... Зараз я почав відновлювати спілкування зі зведеним братом. Мало хто знає, але моє перше прізвище по татові - Рябошапко. Потім я змінив його на прізвище дідуся, бо сім'я хотіла, аби я продовжив рід", - розповів Завадюк.

Окрім того Володимир пригадав, як його булили у школі. Мовляв, цькування через зайву вагу створило багато комплексів. Від деяких він позбавляється й досі.

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