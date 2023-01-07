Володимир Зеленський наклав санкції проти зрадників Кіркорова, Мілявської, Добронравова та інших

Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 7 січня, підписав указ, яким наклав санкції на 119 осіб, які зрадили Україну і активно підтримують повномасштабне вторгнення рф до нашої країни.

Відповідне рішення з'явилося на сайті президента України.

Серед тих, хто підпадає під санкції, є й артисти-зрадники. Співачка Лоліта Мілявська, співак Філіп Кіркоров, ведуча Дана Борисова, співак Сергій Лазарєв, ведуча Жанна Бадоєва, актор Федір Добронравов, репер Баста (Василь Вакуленко), співачка Ірина Аллегрова, співачка Лариса Доліна, актор Михайло Галустян, співачка Ірина Дубцова, актор Дмитро Дюжев, співачка Поліна Гагаріна, чоловік співачки Наталії Корольової Тарзан (Сергій Глушко) та багато інших.

Тарзан і Наталія Корольова

Лоліта Мілявська / Фото: скриншот з відео

Філіп Кіркоров

Репер Баста / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Федір Добронравов

Всі вищезгадані артисти підтримали криваву повномасштабну війну рф проти України та є палкими путіністами. Дехто з них їздив до окупованого Криму і Донбасу, де виступав перед російськими окупантами.

Санкції передбачають блокування всіх активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону прав на об'єкти права інтелектуальної власності, заборону на участь у приватизації, позбавлення всіх державних нагород України та багато іншого.

Також, в указі йдеться, що "Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів".

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