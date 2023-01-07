Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Володимир Зеленський наклав санкції проти зрадників Кіркорова, Мілявської, Добронравова та інших

Володимир Зеленський наклав санкції проти зрадників Кіркорова, Мілявської, Добронравова та інших

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1470
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Володимир Зеленський наклав санкції проти зрадників Кіркорова, Мілявської, Добронравова та інших

Лоліта та Філіп Кіркоров

Загалом указом президента було введено санкції проти 119 осіб.

Президент України Володимир Зеленський, сьогодні, 7 січня, підписав указ, яким наклав санкції на 119 осіб, які зрадили Україну і активно підтримують повномасштабне вторгнення рф до нашої країни.

Відповідне рішення з'явилося на сайті президента України.

Серед тих, хто підпадає під санкції, є й артисти-зрадники. Співачка Лоліта Мілявська, співак Філіп Кіркоров, ведуча Дана Борисова, співак Сергій Лазарєв, ведуча Жанна Бадоєва, актор Федір Добронравов, репер Баста (Василь Вакуленко), співачка Ірина Аллегрова, співачка Лариса Доліна, актор Михайло Галустян, співачка Ірина Дубцова, актор Дмитро Дюжев, співачка Поліна Гагаріна, чоловік співачки Наталії Корольової Тарзан (Сергій Глушко) та багато інших.

Тарзан і Наталія Корольова / ©
Тарзан і Наталія Корольова
Лоліта Мілявська / © скриншот з відео
Лоліта Мілявська / Фото: скриншот з відео
Філіп Кіркоров / ©
Філіп Кіркоров
Репер Баста / © instagram.com/bastaakanoggano
Репер Баста / Фото: instagram.com/bastaakanoggano
Федір Добронравов / ©
Федір Добронравов

Всі вищезгадані артисти підтримали криваву повномасштабну війну рф проти України та є палкими путіністами. Дехто з них їздив до окупованого Криму і Донбасу, де виступав перед російськими окупантами.

Санкції передбачають блокування всіх активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону прав на об'єкти права інтелектуальної власності, заборону на участь у приватизації, позбавлення всіх державних нагород України та багато іншого.

Також, в указі йдеться, що  "Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1470
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація