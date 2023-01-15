Володимир Зеленський наклав санкції проти путіністів Сосєдова, Рудковської, Бльоданс та інших

Президент України Володимир Зеленський 15 січня підписав указ про введення санкцій проти 198 осіб, які зрадили Україну та підтримати вторгнення РФ на наші території.

Згідно з рішенням, яке оприлюднили на сайті президента, під обмеження також потрапили зірки шоубізнесу та артисти.

Так, у санкційному списку опинилися музичний критик Сергій Сосєдов, продюсерка Яна Рудковська, телеведуча Евеліна Бльоданс, режисер Андрій Кончаловський, акторка Ангеліна Вовк, співак Юрій Лоза, актор Андрій Соколов, режисер Борис Яновський, пропагандистка Анна Шафран, телеведуча Юлія Барановська, пропагандист Семен Пегов, телеведучі Дмитро Гурбернієв та Борис Корчевніков.

Сергій Сосєдов

Евеліна Бльоданс / Фото: instagram.com/bledans

Ангеліна Вовк / Фото: ТСН.ua

Фото: Instagram/Борис Корчевніков

Усі перелічені у списку особи підтримали кровопролитну війну в Україні та стали на сторону кремлівського диктатора. Дехто з артистів-путіністів не лише висловлювався на підтримку війни, а й їздив на окуповані території Криму та Донбасу.

Санкційні обмеження передбачають блокування всіх активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, заборону прав на об'єкти права інтелектуальної власності, позбавлення всіх державних нагород України та багато іншого.

Крім того, рішення передбачає "Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів".

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