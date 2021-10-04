Володимир Зеленський передав орден Держави родині покійного Кузьми Скрябіна

Нагороду артисту було присвоєно посмертно.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родиною покійного українського співака та ведучого Кузьми Скрябіна.

Офіційне інтернет-представництво президента України повідомляє, що сім'ї артиста було передано орден Держави.

На зустрічі були присутні мати та батько Андрія Кузьменка, його вдова та донька.

Володимир Зеленський зустрівся з родиною Скрябіна / president.gov.ua

Глава держави передав нагороду загиблого співака його батькові Віктору Кузьменку.

"Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості", – сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський зустрівся з родиною Скрябіна / president.gov.ua

Батько Кузьми своєю чергою подякував Президенту за велику увагу до пам'яті його сина.

Зазначимо, що відповідний указ Президент підписав 17 серпня 2020 року, у день народження Андрія Кузьменка.

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