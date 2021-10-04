Володимир Зеленський передав орден Держави родині покійного Кузьми Скрябіна

Нагороду артисту було присвоєно посмертно.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родиною покійного українського співака та ведучого Кузьми Скрябіна.
Офіційне інтернет-представництво президента України повідомляє, що сім'ї артиста було передано орден Держави.
На зустрічі були присутні мати та батько Андрія Кузьменка, його вдова та донька.
Глава держави передав нагороду загиблого співака його батькові Віктору Кузьменку.
"Я прекрасно знав Андрія, ми багато разів зустрічалися. Він був дуже крутим хлопцем. Люди люблять його пісні, він живе у своїй творчості", – сказав Володимир Зеленський.
Батько Кузьми своєю чергою подякував Президенту за велику увагу до пам'яті його сина.
Зазначимо, що відповідний указ Президент підписав 17 серпня 2020 року, у день народження Андрія Кузьменка.
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