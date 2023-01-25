Володимир Зеленський святкує 45-річчя: як зірки привітали президента з днем народження

Сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський святкує ювілей. Головнокомандувачу виповнюється 45 років.

Президент отримує найрізноманітніші привітання від рідних, близьких, приятелів та офіційних осіб. З ювілеєм Володимира Зеленського, слідом за першою леді, привітали зірки українського шоубізнесу, які до 2019 року були його колегами за сценою.

Так, знаменитості публікували у фотоблогу світлини президента України та адресували йому теплі та приємні побажання. Тож, пропонуємо подивитися, як Володимира Олександровича вітали з днем народження зірки українського шоубізнесу.

Оля Полякова

"У мене є багато особистих фото з Володимиром, але з Володимиром Олександровичем - жодної, тому що сьогодні це різні люди. Той, з яким в мене купа кумедних фото, - талановитий, іскрометний, гуморний, легкий і щасливий! Сьогоднішній Володимир - людина, на плечі якої впала відповідальність за всю країну, за людей, за боротьбу - це дуже нелегка ноша, і навряд чи він її хотів! Але коли знадобилося - він взяв її на себе не вагаючись сміливо і відповідально! І став лідером найсміливішої країни у світі! Від нього і його рішень сьогодні залежить багато, але вся країна об'єдналася і допомагає - він з нами, а ми з ним! Дорогий Володимире Олександровичу, будьте обов'язково здоровим, сильним і дай вам Боже сили й волі зробити те, що зробить вас і нас знов щасливими та легкими! Разом до перемоги!" – привітала співачка.

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Софія Ротару

Виконавиця не оминула важливу для президента дату, тож разом з іншими вітала головнокомандувача.

"З днем народження, пане президенте", - написала у фотоблогу Ротару, опублікувавши фото Зеленського.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Леся Нікітюк

Ведуча подякувала у привітанні Володимиру Зеленському та зазначила, що відчуває до нього безмежну повагу.

"З днем народження, пане президенте. Безмежна повага і вдячність! Ви крутий", - звернулася до Зеленського Нікітюк.

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Сергій Бабкін

"З днем народження, дорогий пане президенте! Здоров'я вам і вашій чудовій родині! Всім серцем пишаємося вами! Справжній! Порядний! Міцний! Ви людина з великої літери! Бережіть себе, будь ласка, бо ви бережете всіх нас! З вірою у вас, з вірою у нашу спільну перемогу", - звернувся до президента співак.

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Ірина Білик

Артистка привітала головнокомандувача зі святом та зазначила, нехай його оберігають вищі сили.

"З днем народження, пане президенте! Нехай Господь охороняє вас!" – написала виконавиця.

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Ектор Хіменес-Браво

Знаменитий кухар побажав, щоб президент беріг себе, адже нині він великий символ боротьби з російською агресією.

"Здоров'я, пане президенте. Головне, бережіть себе, бо ви — наш великий символ, завдяки якому ми ще боремося. З днем народження!" – написав кухар.

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Юрій Горбунов

"З днем народження, пане президенте! Сьогодні у світі немає сильнішого, сміливішого і міцнішого президента! Віримо, що наступний день народження буде в мирній Україні! Країні, яка перемогла лютого ворога! Здоров'я вам і сили!" – звернувся до Зеленського Горбунов.

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Наталка Денисенко

Акторка побажала президенту міцного здоров'я та скорішої перемоги України над окупантами.

"Сьогодні день народження у найкращого президента у світі. Бажаю многая літа! Міцного здоров'я! Перемоги!" – звернулась акторка до президента.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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