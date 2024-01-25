Володимир Зеленський святкує 46-річчя: як зірки привітали президента

Сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський святкує день народження. Головнокомандувачу виповнюється 46 років.

До привітань президента долучилися його близькі й рідні, колеги та офіційні особи. Зокрема, українські знаменитості в Instagram також адресували головнокомандувачу теплі слова з привітаннями та побажаннями. Тож, пропонуємо подивитися, як Володимира Олександровича вітали з днем народження зірки українського шоубізнесу.

Ектор Хіменес-Браво

Український шеф-кухар з нагоди свята головнокомандувача у своєму дописі згадав цитату президента, де він просив не розміщувати його "зображень і портретів у кабінетах". І додав слова гордості за таке "обличчя" України та подякував.

Зірки привітали Володимира Зеленського з днем народження

"Щоразу, коли я бачу обличчя президента на обкладинках "TIME", "THE ECONOMIST", "The Atlantic", "BOSS" та інших світових медіа, розумію – він став обличчям вільного народу. І дуже не легко бути цим "обличчям" у такі темні часи. Все ж про українців знає увесь світ. І впродовж 700 днів про українців не забули. Дякую, Володимире Олександровичу, за Вашу роботу. Бажаю вам мужності і української сили в боротьбі за перемогу", – написав Ектор.

Надя Дорофєєва

Співачка долучилася до вітань головнокомандувача й опублікувала його фото у сторіз: "З Днем Народження, пане Президенте!".

Зірки привітали Володимира Зеленського з днем народження

Анна Саліванчук

Зірка потішила шанувальників архівним фото з Володимиром Зеленським і побажала йому зберегти всі його найкращі риси попри складні часи.

Зірки привітали Володимира Зеленського з днем народження

"З днем народження, найкращий президенте. Вітаю вас. Ви дуже змінились зовні, бо у вас неймовірна важка робота, але ви назавжди залишитись таким позитивним, людяним та чесним. Сили, здоров'я і перемоги. А я впевнена, що з таким президентом як ви, вона у нас точно буде скоро. Пишаюсь вами", - зворушила акторка.

KOLA

Наразі артистка у відпустці за кордоном, втім теж не оминула свято головнокомандувача й похизувалася своїм патріотичним вбранням на тренуванні у спортзалі.

Зірки привітали Володимира Зеленського з днем народження

"З Днем Народження, наш Президенте! Сил вам і побільше сну! Бережіть себе!", - побажала співачка.

Павло Зібров

Артист також привітав президента України з важливою датою й додав свою вітальну пісню.

Зірки привітали Володимира Зеленського з днем народження

"З Днем Народження, пане Президенте!", - написав співак.

Юлія Бойко

Дружина Анатолія Анатоліча одна з перших привітала головнокомандувача зі святом особливим відео. Вона оприлюднила кадри, на яких видно, як Володимир Олександрович з кавою в руках поблизу АЗС фотографується з усіма охочими і підписує прапор.

Зірки привітали Володимира Зеленського з днем народження

Зірки привітали Володимира Зеленського з днем народження

"З Днем народження, пане Президенте! Захоплююсь, надихаюсь, вірю і пишаюсь! Многая літа", - підписала кадри Юлія.

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