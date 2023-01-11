Володимир Зеленський виступив на кінопремії "Золотий глобус": "Третьої світової не буде"

З 10 на 11 січня в Лос-Анджелесі відбулася ювілейна, 80-та за рахунком церемонія вручення американської кінопремії "Золотий глобус-2023", яку ще називають репетицією головної кінопремії "Оскара".

На ній виступив з потужною промовою президент України Володимир Зеленський. Та перш ніж очільника нашої країни показали на широкому екрані перед багатисячною аудиторією, його виступ оголосив американський кінорежисер, продюсер та актор Шон Пенн. Зазначимо, що Пенн неодноразово приїздив до України і до і під час повномасштабного вторгнення РФ до України і активно підтримує нашу країну.

Свою промову президент України почав з того, що кінопремія "Золотий глобус" зародилася 1943 року – під час Другої світової війни і зазначив, що наразі боротьба України проти вторгнення Росії символізує "боротьбу за право нових поколінь дізнаватися про війну лише з фільмів".

"Перша світова війна забрала мільйони життів. Друга світова війна забрала десятки мільйонів із них. Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна зупинить російську агресію на нашій землі. Ми зробимо це разом з усім вільним світом", - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що вже зрозуміло, хто переможе у війні рф проти України:

"Війна в Україні ще не закінчилася, але ситуація змінюється, і вже ясно, хто переможе. Ми зробимо це разом із усім вільним світом, і я сподіваюся, що всі ви будете з нами у день нашої перемоги", - звернувся до присутніх у залі президент України.

Своєю чергою, глядачі підтримали президента України гучними оплесками після того, як він сказав ро перемогу України у повномасштабній війні з росією.

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