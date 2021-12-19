Володимир Зеленський вперше за два роки президентства прийшов на "Вечірній квартал"

Акторка Олена Кравець зізналася, чи хвилювалася перед виходом на сцену.

Нещодавно Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою, вперше за два роки президентства, прийшов на концерт "Вечірнього Кварталу".

Так, вони завітали на знімання новорічного випуску. Акторка Олена Кравець зізналася, чи хвилювалася перед виходом на сцену, знаючи, що серед глядачів перебуває глава держави та ексочільник студії "Квартал 95". Про це вона розповіла у програмі "Світське життя".

"Звичайно хвилювалася. Не тому, що прийшов президент, а тому, що ми давно не бачилися. Не хотілося, щоб йому не сподобалося", – поділилася зірка.

"Світське життя"

Втім, за словами Кравець, вона точно не переймалася за те, що може щось переплутати або забути слова: "З ним це все теж траплялося. Тексти забували, плутали, чистий лист".

Де Олена Кравець збирається святкувати Новий рік та свій ювілей

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