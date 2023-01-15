Володимир Зеленський вшанував пам'ять актора Вахтанга Кікабідзе: "Друг, який завжди був поруч"

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять легендарного грузинського актора Вахтанга Кікабідзе, який пішов з життя 15 січня.

Український лідер поділився спільною світлиною з Вахтангом Костянтиновичем, зробленою на святкуванні Дня Незалежності 24 серпня 2021 року. Тоді Зеленський вручив актору Орден Ярослава Мудрого п'ятої степені за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавної співпраці.

У своєму дописі Володимир Олександрович вшанував пам'ять актора та подякував йому за відданість та підтримку українського народу.

Володимир Зеленський і Вахтанг Кікабідзе / Фото: instagram.com/zelenskiy_official

"Вахтанг Кікабідзе. Друг, який завжди був поруч. Велика людина великого народу. Легенда, на яку ми всі рівнялись. Світла пам‘ять митцю та співчуття близьким", - написав президент.

Вахтанг Кікабідзе мав звання Заслуженого артиста України, яке отримав 2013 року. Актор активно підтримував український народ та виступав проти російської влади, а також засуджував вторгнення РФ на наші території. Він пішов з життя у 84 роки у Тбілісі.

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