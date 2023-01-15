Володимир Зеленський вшанував пам'ять актора Вахтанга Кікабідзе: "Друг, який завжди був поруч"

Президент України висловив свої співчуття.
Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять легендарного грузинського актора Вахтанга Кікабідзе, який пішов з життя 15 січня.
Український лідер поділився спільною світлиною з Вахтангом Костянтиновичем, зробленою на святкуванні Дня Незалежності 24 серпня 2021 року. Тоді Зеленський вручив актору Орден Ярослава Мудрого п'ятої степені за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавної співпраці.
У своєму дописі Володимир Олександрович вшанував пам'ять актора та подякував йому за відданість та підтримку українського народу.
"Вахтанг Кікабідзе. Друг, який завжди був поруч. Велика людина великого народу. Легенда, на яку ми всі рівнялись. Світла пам‘ять митцю та співчуття близьким", - написав президент.
Вахтанг Кікабідзе мав звання Заслуженого артиста України, яке отримав 2013 року. Актор активно підтримував український народ та виступав проти російської влади, а також засуджував вторгнення РФ на наші території. Він пішов з життя у 84 роки у Тбілісі.
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